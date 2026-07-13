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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer fällt auf L512 auf

Attendorn (ots)

Ein 54-jähriger Autofahrer fiel Beamten der Wache Attendorn am Sonntagnachmittag (12. Juli) auf der L512 auf. Die Polizeibeamten waren gegen 14:20 Uhr mit ihrem Streifenwagen in Fahrtrichtung Olpe unterwegs, als ihnen der Mann mit einem PKW ohne amtliche Kennzeichen entgegenkam. Sie wendeten daraufhin und folgten dem Fahrzeug bis auf einen Parkplatz an der L512. Hier stellten die Ordnungshüter fest, dass der PKW tatsächlich ohne Zulassung in Betrieb genommen worden war. Auch einen Nachweis über eine erforderliche Fahrerlaubnis blieb der 54-Jährige schuldig. Eine Abfrage in polizeilichen Informationssystemen ergab, dass er nicht über eine entsprechende Erlaubnis verfügte. Zudem ergaben sich vor Ort Hinweise, die einen Drogeneinfluss bei dem Fahrer möglich erscheinen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht. Hier veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem fertigten sie eine umfangreiche Strafanzeige. Da der Fahrer zudem keinen eindeutigen Eigentumsnachweis für das Fahrzeug vorweisen konnte, wurde dieses zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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