Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrerin in Friedrichsthal angehalten

Olpe (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12. Juli) wurde eine 57-jährige Autofahrerin auf der "Koblenzer Straße" (L512) in Friedrichsthal angehalten und kontrolliert. Zuvor war die Frau den Polizeibeamten gegen 0:40 Uhr wegen ihrer Fahrweise aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich für die einschreitenden Beamten Hinweise, die auf eine mögliche Alkoholisierung der Fahrzeugführerin hindeuteten. Die Frau wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Außerdem wurde eine Strafanzeige wegen "Fahren unter Alkoholeinfluss" gefertigt.

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