Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall auf der L512 - eine Person leicht verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der L512 zwischen Friedrichsthal und Olpe ist am Donnerstag (09. Juli) gegen 14:35 Uhr eine 65-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die L512 aus Richtung Olpe. Aufgrund stockenden Verkehrs musste eine vorausfahrende 65-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der 49-Jährige fuhr auf den wartenden Pkw auf. Der Rettungsdienst brachte die 65-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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