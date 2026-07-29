Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.07.2026, in der Zeit von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz an der Hochrheinhalle in der Waldtorstraße geparkter BWM von einem bislang unbekannten Auto angefahren und beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Schaden an der rechten vorderen Stoßstange des schwarzen BMWs durch das Ein- oder Ausfahren eines rechts daneben parkenden Autos entstanden sein. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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