Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Motorradfahrer nach Unfall mit Bus schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, 29.07.2026, kurz vor 7:30 Uhr ereignete sich in der Bismarckallee in Freiburg auf Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofes ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe ein 26 Jahre alter Motorradfahrer die Bismarckallee auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Süden befahren. Als sich der Mann mit seinem motorisierten Zweirad auf Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofes befand, sei ein Reisebus von dort auf die Bismarckstraße eingefahren. Der 26-jährige Motorradfahren habe daraufhin eine Vollbremsung durchgeführt um einen Zusammenstoß zu verhindern und sei dabei gestürzt. Der 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden.

Zur genauen Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine abschließenden Informationen vor.

Für die Zeit der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Freiburg musste die Bismarckallee zeitweise in Richtung B31 voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Die Fahrbahn konnte gegen 9:15 Uhr wieder freigegeben werden.

ak

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