Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach: Geflüchteter Fahrraddieb vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 28.07.2026, gegen 13:50 Uhr wurde über den Polizeinotruf der Diebstahl eines Elektrofahrrades in im Kreuzmattenweg in Buchenbach gemeldet. Der Täter flüchtete zunächst mit dem Diebesgut und konnte wenig später von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Laut der Geschädigten, seien zunächst zwei Unbekannte mit einem Elektrotretroller auf dem Grundstück der Geschädigten erschienen und hätten anschließend das dort abgestellte Elektrofahrrad der Frau im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Geschädigte und ein weiterer Familienangehöriger hätten die Tat beobachtet, die Verfolgung der beiden Unbekannten aufgenommen und die Polizei verständigt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger wenig später, versteckt in einem Gebüsch, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs in Himmelreich aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Dem anderen unbekannten Täter war es noch vor Eintreffen der Streifenbesatzung gelungen, in einen einfahrenden Zug zu steigen und zu flüchten. Das entwendete Elektrofahrrad wurde in Bahnhofsnähe aufgefunden und der rechtmäßigen Besitzerin übergeben.

Gegen den vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um 29 Jahre alten Mann aus Freiburg. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Hausfriedensbruch ermittelt.

Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Komplizen, dem die Flucht gelang, dauern an. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

ak

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