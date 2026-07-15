Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Feuerwehr Huntlosen erweitert Ausstattung um modernes Rettungsboot für Wasserrettung

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Huntlosen (ots)

Die Ortsfeuerwehr Huntlosen hat ihre Einsatzmöglichkeiten auf Gewässern deutlich erweitert. Ab sofort steht den Einsatzkräften ein neues Festrumpfschlauchboot RTB 1 auf einem Multirollen-Bootstrailer für Hilfeleistungs- und Rettungseinsätze zur Verfügung. Das Boot wurde speziell für Einsätze auf der Hunte und den zahlreichen Seen in der Gemeinde Großenkneten beschafft.

Bei dem neuen Einsatzmittel handelt es sich um ein Boot der Marke: Lava Marine RTB 1 Typ Alu HD. Es ist ein besonders widerstandsfähiges Festrumpfschlauchboot, das speziell für den professionellen Rettungseinsatz entwickelt wurde. Der hochbelastbare, seewasserfeste Aluminiumrumpf mit Gabelheck verleiht dem Boot eine hohe Stabilität und macht es insbesondere für Einsätze unter schwierigen Bedingungen, beispielsweise in strömenden Gewässern oder bei treibenden Hindernissen, geeignet. Der ebene Innenboden ermöglicht den Einsatzkräften zudem einen sicheren Transport von Material während des Einsatzes.

Das rund 3,90 Meter lange Rettungsboot bietet Platz für bis zu sieben Personen und wird von einem 15 PS starken Suzuki-Außenbordmotor angetrieben. Mit einem Eigengewicht von lediglich 85 Kilogramm kann es von zwei Einsatzkräften getragen werden. Zur Ausstattung gehören unter anderem zwei Stechpaddel, zwei herausnehmbare Sitzbänke sowie ein Doppelrohr-Geräteträger aus Edelstahl mit Positionsleuchten, Blaulicht und zwei leistungsstarken LED-Suchscheinwerfern. Für den schnellen Transport zum Einsatzort ist das Boot auf einem Multirollen-Bootstrailer verlastet.

Pressesprecher Matthias Witthöft betont die Bedeutung der Neubeschaffung: "In den letzten Jahren hatten wir eine Handvoll Rettungseinsätze auf der Hunte. Allein in diesem Jahr bereits zwei. Auch für mögliche Einsätze rund um den Badesee in Westrittrum schließt ein solches Boot eine wichtige Fähigkeitslücke innerhalb unserer Gemeinde."

Die Indienststellung des neuen Rettungsbootes ergänzt die vorhandene Ausrüstung der Feuerwehr Huntlosen und verbessert die Einsatzfähigkeit bei Wasserrettungen und Hilfeleistungen auf Gewässern erheblich.

Technische Daten:

- Länge 390cm / Innenlänge 280cm - Breite 182cm / Innenbreite 80cm - Schlauchdurchmesser 50cm - max. 7 Personen - max. Zuladung 820kg - Eigengewicht 85kg - Suzuki Außenbordmotor mit 15 PS - Alurumpf mit geradem Innenboden aus seewasserfestem Aluminium - 4 Hauptkammern mit Überdruckventil plus Kielkammer - robuste Tragegriffe, optimal für 2-Mann-Transport angeordnet - massive Schleppöse im Bugbereich - 2 x Stechpaddel, mit Halteclips im Innenbereich angebracht - 2 x herausnehmbare Sitzbänke - Klappbarer Doppelrohr-Geräteträger aus Edelstahl mit DHI-Beleuchtung, Blaulicht, 2 x LED-Suchstrahler sowie zugehörige Batteriebox - Transport auf Multirollen-Bootstrailer

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