Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: PKW prallt gegen Baum und überschlägt sich

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Wildeshausen (ots)

Die Feuerwehr Wildeshausen wurde am Sonntagmorgen um 7:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Harpstedter Straße alarmiert. Nach ersten Informationen sollte ein Pkw verunfallt sein. Zudem wurde eine Rauchentwicklung gemeldet.

Noch während der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte von der Leitstelle Oldenburg weitere Informationen zur Einsatzlage. Demnach war ein Pkw nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Baum auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die verunfallte Person war bereits aus dem Fahrzeug befreit worden. Polizei und Rettungsdienst befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits an der Einsatzstelle.

Die verletzte Person wurde aufgrund des Verletzungsmusters durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf das Binden ausgelaufener Betriebsstoffe, um mögliche Gefahren für den Straßenverkehr und die Umwelt zu beseitigen. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle wieder verlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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