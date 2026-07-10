Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brand einer Garage in Huntlosen - Übergreifen auf Mehrfamilienhaus verhindert

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Huntlosen (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr mit den Ortswehren Huntlosen und Sandhatten um 1:34 Uhr zu einem Garagenbrand in der Bahnhofstraße in Huntlosen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte man einen starken Feuerschein erkennen.

Aus bislang ungeklärter Ursache war es in einem zur Straßenseite offenen Garagenanbau zu einem Brand gekommen. Im Anbau lagerten unter anderem Mülltonnen und Sperrmüll. Das Feuer hatte bereits auf den mit Dachpfannen gedeckten Dachstuhl der Garage sowie auf unmittelbar angrenzende Vegetation übergegriffen.

Pressesprecher Matthias Witthöft: "Aufgrund des intensiven Flammenschlags bestand die Gefahr, dass das Feuer auf das direkt angrenzende Mehrfamilienhaus übergreifen könnte. Durch den schnellen und koordinierten Löschangriff der nahezu zeitgleich eingetroffenen Einsatzkräfte aus Huntlosen und Sandhatten konnte eine weitere Brandausbreitung jedoch zum Glück verhindert werden."

Bereits nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Drei Atemschutztrupps gingen über Steckleitern vor und legten verbliebene Glutnester im Dachbereich der Garage frei, sodass diese gezielt abgelöscht werden konnten.

Neben den Feuerwehren Huntlosen und Sandhatten wurden aufgrund der Alarmstufe "F2" auch der Einsatzleitwagen der Gemeindefeuerwehr Großenkneten aus Ahlhorn, der Gemeindebrandmeister sowie ein Rettungswagen und die Polizei alarmiert.

Die Polizei nahm noch während des laufenden Einsatzes die Ermittlungen zur Brandursache auf und befragte Einsatzkräfte sowie Anwohner.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bahnhofstraße rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Nach etwa zwei Stunden waren sämtliche Nachlöscharbeiten abgeschlossen. Die Einsatzstelle wurde anschließend zur weiteren Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren die Feuerwehren Huntlosen, Sandhatten und Ahlhorn mit rund 40 Einsatzkräften im Einsatz.

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