Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: 11. Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Oldenburg in Bookholzberg

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Bookholzberg (ots)

Seit Samstag, 4. Juli 2026, läuft in Bookholzberg das 11. Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Oldenburg. Auf dem Gelände der Schule an der Ellernbäke in der Gemeinde Ganderkesee verbringen die Jugendfeuerwehren des Landkreises bis Samstag, 11. Juli 2026, eine gemeinsame Woche. Neben den heimischen Gruppen nehmen auch Gäste aus den Städten Bremen, Delmenhorst und Oldenburg sowie aus dem Landkreis Friesland und von befreundeten Organisationen teil. Zur Wochenmitte fällt die Zwischenbilanz der Verantwortlichen positiv aus. Eröffnet worden war das Zeltlager am Samstag. Als Schirmherr richtete der Landrat des Landkreises Oldenburg, Dr. Christian Pundt, die ersten Worte an die Jugendlichen und ihre Betreuerinnen und Betreuer und wünschte allen eine unvergessliche Woche. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Ganderkesee, Ralf Wessel, begrüßte die Teilnehmenden und sicherte die Unterstützung von Rat und Verwaltung zu.

Für die Feuerwehr sprach der zweite stellvertretende Kreisbrandmeister Hendrik Behrends. Er wünschte den Jugendlichen faire Wettbewerbe und viele bleibende Erinnerungen und dankte den Betreuerinnen und Betreuern für ihr Engagement. Kreisjugendfeuerwehrwart und Zeltlagerleiter Florian Reinke zeigte sich erfreut darüber, dass nahezu alle eingeladenen Jugendfeuerwehren der Einladung gefolgt seien, und dankte dem gesamten Lagerteam sowie der Gemeinde Ganderkesee für die Bereitstellung des Geländes. Zur Eröffnung waren zahlreiche weitere Gäste gekommen, unter ihnen Kreisbrandmeister Frank Hattendorf und der erste stellvertretende Kreisbrandmeister Stephan Hartmann.

Am Sonntag stand traditionell der Tag des offenen Zeltlagers auf dem Programm, zu dem auch die Kinderfeuerwehren aus dem Landkreis Oldenburg eingeladen waren. Rund 50 Kinder aus mehreren Gemeinden besuchten das Lager, wurden von der stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwartin Nelly Tobies über das Gelände begleitet und verbrachten den Tag bei den jeweiligen Jugendfeuerwehren.

Für die Jugendlichen ist über die gesamte Woche ein abwechslungsreiches Programm aus Wettkämpfen, Übungen und Freizeitangeboten vorbereitet. Bereits ausgetragen wurden unter anderem ein Brennball-Turnier sowie ein Orientierungsmarsch bei Nacht, bei dem die Gruppen anhand von Karte und Aufgaben eine festgelegte Strecke im Dunkeln bewältigen mussten. Ebenfalls auf dem Programm stehen feuerwehrtechnische Einsatzübungen, bei denen die Jugendlichen ihr Können unter Beweis stellen. Für Unterhaltung sorgen außerdem ein überdimensionaler Menschen-Tischkicker, bei dem die Jugendlichen selbst die Rolle der Spielfiguren übernehmen, sowie musikalische Auftritte von Bands.

Das Kreiszeltlager gehört zu den festen Höhepunkten im Jahresprogramm der Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Oldenburg. Es bietet den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich über die Grenzen der eigenen Ortsfeuerwehr hinaus kennenzulernen, gemeinsam zu üben und die Gemeinschaft zu stärken.

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