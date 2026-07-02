Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall auf der A1 - Autobahnkonzept bewährt sich

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Wildeshausen (ots)

Am Donnerstag wurden die Feuerwehren Wildeshausen, Harpstedt und Groß Ippener um 15:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen sollte sich die Einsatzstelle zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Hamburg befinden. Kurz hinter der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord war ein Transporter auf das Heck eines LKW aufgefahren und auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Aufgrund des Unfallmechanismus erlitt der Fahrer starke Schmerzen im Kniebereich. Nach den ersten Meldungen sollte die Person zudem im Fahrzeug eingeklemmt sein.

Da sich der Einsatzbereich möglicherweise innerhalb der derzeitigen Baustelle auf der Autobahn befindet, erfolgte die Alarmierung nach dem bestehenden Autobahnkonzept. Dabei werden unabhängig von der genauen Einsatzörtlichkeit alle drei zuständigen Feuerwehren zeitgleich alarmiert und fahren zunächst die jeweiligen Autobahnauffahrten an. Erst nach einer ersten Erkundung durch die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte (zuständige Feuerwehr) rücken weitere Kräfte bei Bedarf auf die Autobahn vor. So soll verhindert werden, dass Einsatzfahrzeuge im Baustellenbereich durch die Verkehrslage aufgehalten werden.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage glücklicherweise nicht. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits verlassen und saß beim Eintreffen der Feuerwehr auf der Leitplanke. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten eine Erkundung auf mögliche Gefahren durch, kontrollierten das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsstoffe und klemmten die Fahrzeugbatterie ab. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Bereits nach rund zehn Minuten konnten die Feuerwehren den Einsatz beenden und die Einsatzstelle wieder verlassen.

Während dieses Einsatzes wurden zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Wildeshausen durch die Großleitstelle Oldenburg zu einem weiteren Einsatz alarmiert. Dort galt es, auslaufende Betriebsstoffe in Form einer Öl- beziehungsweise Dieselspur zu beseitigen. Die Verunreinigung wurde abgestreut und eingedämmt. Anschließend war auch dieser Einsatz beendet.

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