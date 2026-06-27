Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Person stürzt von Seilschaukel - Aufwendige Rettung aus der Hunte

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Landkreis Oldenburg (ots)

Am Samstagmittag um 13:27 Uhr wurden die Feuerwehren Sandkrug, Wardenburg und Huntlosen sowie die Wasserrettung der Feuerwehr Oldenburg zu einem Rettungseinsatz in das Barneführerholz alarmiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen war mutmaßlich der Strick einer an einem Baum befestigten Seilschaukel gerissen. Dadurch stürzte eine Person aus einer Höhe von etwa fünf Metern den steilen Uferhang der Hunte hinab und rutschte in den Fluss. Von dort gelang es der verletzten Person, sich selbstständig an das Ufer zu retten, wo sie von den ersten eintreffenden Einsatzkräften aufgefunden wurde.

Nach einer medizinischen Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde gemeinsam ein Rettungskonzept erarbeitet. Mithilfe eines Rettungsbrettes und eines Kanus brachten die Einsatzkräfte die verletzte Person schonend an das gegenüberliegende Flussufer. Dort errichteten die Feuerwehrkräfte einen sogenannten Leiterschlitten, um die steile Böschung sicher überwinden zu können.

Pressesprecher Matthias Witthöft erklärt: "Die technisch aufwendige Rettung zeigte einmal mehr, mit welchem Einfallsreichtum und welcher Flexibilität Feuerwehren oftmals komplexe Einsatzlagen bewältigen müssen. Das heutige Szenario konnte durch die hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten Einsatzkräfte erfolgreich gemeistert werden."

Nach der aufwendigen Rettung wurde die verletzte Person mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Neben den Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Wasserrettung war auch die Polizei im Einsatz. Insgesamt befanden rund 30 Einsatzkräfte etwa 1,5 Stunde lang vor Ort.

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