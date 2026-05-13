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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: schwerer Unfall auf Landesstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (12.05.2026) gegen 13.25 Uhr auf der Landesstraße 1138 bei Markgröningen ereignete.

Eine 79 Jahre alte Mercedes-B-Klasse-Lenkerin war in Richtung Bundesstraße 10 unterwegs, als sie ihr Fahrzeug verlangsamte und den Blinker setzte, um in einen Feldweg abzubiegen. Ein nach ihr folgender 46 Jahre alter Mercedes-C-Klasse-Fahrer bemerkte das Vorhaben und bremste. Ein 38 Jahre alter Renault-Lenker erkannte die bremsenden Fahrzeuge vor ihm mutmaßlich zu spät und kollidierte mit der C-Klasse. Diese wurde wiederrum durch die Wucht auf die B-Klasse geschoben. Die B-Klasse wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, touchiert einen Baum und blieb in einer Böschung stehen.

Der 38 Jahre alte Fahrer des Renault sowie ein 78 Jahre alter Beifahrer in der B-Klasse erlitten schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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