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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Jade +++ Treckerfahrer ist alkoholisiert

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 26. Juni 2026, gegen 14:20 Uhr, in der Gemeinde Jade entstand großer Sachschaden. Der Fahrzeugführer war alkoholisiert.

Zur Unfallzeit befuhr ein 47-Jähriger aus Jade mit seinem Trecker die Tiergartenstraße in Richtung Rastederberg und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte er die Pflasterung, ein Gartenhaus und Buschwerk.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden durch die Beamten Ausfallerscheinungen wahrgenommen. Ein anschließender freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Sönke Harfst
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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