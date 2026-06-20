Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Küchenbrand in Einfamilienhaus - Feuerwehr verhindert größere Ausbreitung

Ganderkesee (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr um 17:14 Uhr zu einem Küchenbrand im Schlattenweg in Ganderkesee alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen war aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner verständigten umgehend über den Notruf die Rettungskräfte. Daraufhin wurden die Feuerwehr Ganderkesee sowie im weiteren Einsatzverlauf die Feuerwehr Falkenburg zur Einsatzstelle alarmiert. Ein zusätzlich angeforderter Einsatzleitwagen des Informations- und Kommunikationszuges musste letztlich nicht mehr eingesetzt werden.

Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ganderkesee durch die Besatzung eines Rettungswagens die Rückmeldung, dass im Erdgeschoss eine Küche brenne und eine starke Rauchentwicklung festzustellen sei.

Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle verschaffte sich die Feuerwehr zunächst einen Überblick über die Lage. Anschließend wurde ein Atemschutztrupp, bestehend aus zwei Einsatzkräften, zur Brandbekämpfung in das Gebäude entsandt. Das Feuer konnte schnell lokalisiert, eingedämmt und schließlich gelöscht werden.

Nach rund 25 Minuten meldete die Einsatzleitung das Feuer unter Kontrolle. Weitere fünf Minuten später konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten kam ein spezielles Hygienekonzept zum Einsatz. Die im Innenangriff eingesetzten Feuerwehrkräfte wurden dekontaminiert, um sie vor gesundheitsschädlichen Rückständen wie Rauchgasen und Rußpartikeln zu schützen. Die kontaminierte Einsatzkleidung wurde in spezielle Beutel verpackt, während Helme und weitere Ausrüstungsgegenstände einer gesonderten Reinigung unterzogen wurden. Diese Maßnahmen dienen insbesondere der Verringerung langfristiger Gesundheitsrisiken und tragen zum Schutz der Einsatzkräfte bei.

Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort. Insgesamt befanden sich rund 40 Einsatzkräfte etwa anderthalb Stunden im Einsatz.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

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