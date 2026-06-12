Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: LKW prallt gegen Baum - Kabine fängt Feuer - Feuerwehr kann Flammen schnell eindämmen (Update: Rechtschreibfehler im Titel)

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Bauernschaft Kleinkneten (ots)

Am Freitagvormittag kam es auf der Landstraße zwischen Kleinkneten und Handstedt (Bauernschaft Kleinkneten) zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lastkraftwagen.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum teilweise gefällt. Zudem begann der Lkw nach dem Zusammenstoß zu qualmen.

Bereits während der Anfahrt erhielten die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Düngstrup sowie der Feuerwehr Rechterfeld aus dem benachbarten Landkreis Vechta durch die Leitstelle die Information, dass im Bereich der Fahrerkabine erste Flammen sichtbar seien und der Lkw zu brennen beginne.

Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte konzentrierten sich die Einsatzmaßnahmen zunächst auf die medizinische Erstversorgung des verletzten Fahrers sowie die Bekämpfung des Entstehungsbrandes am Fahrzeug. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

Im weiteren Verlauf wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt durchgeführt. Nach Abschluss der Feuerwehrmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zur Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

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