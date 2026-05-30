Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Rund 70 Feuerwehreinsätze nach Gewitterfront im Landkreis Oldenburg

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Landkreis Oldenburg (ots)

Eine kräftige Gewitterfront ist am Freitagabend, 29. Mai 2026, über den Landkreis Oldenburg hinweggezogen und hat die Feuerwehren im gesamten Kreisgebiet stark gefordert. Zwischen etwa 18:30 Uhr und 21:00 Uhr kam es zu rund 70 Einsätzen für die Feuerwehr.

Der Schwerpunkt lag bei umgestürzten Bäumen. Überwiegend mussten die Einsatzkräfte Bäume von Straßen räumen und so die Verkehrswege wieder freimachen. In mehreren Fällen waren Bäume zudem auf Wohnhäuser und Autos gestürzt, mehrere Ortsdurchfahrten waren zeitweise gesperrt.

Zu Schäden kam es unter anderem in Sandkrug, wo ein Baum Schäden am Dach eines Wohnhauses verursachte, in Dötlingen, wo ein Baum auf ein geparktes Fahrzeug stürzte, und in Wildeshausen, wo die Bahnstrecke wegen eines umgestürzten Baumes vorübergehend gesperrt werden musste. Die Drehleiter der Feuerwehr Ganderkesee unterstützte zudem im benachbarten Landkreis Wesermarsch.

Um die kurzzeitig hohe Zahl an Einsätzen zu bewältigen, richteten mehrere Feuerwehren eigene Führungsstellen ein. Die Notrufe gehen dabei weiterhin bei der Leitstelle in Oldenburg ein - der zentralen Stelle, bei der die Notrufe entgegengenommen werden. Von dort werden die Einsätze digital an die Führungsstellen der Feuerwehren übermittelt. Diese priorisieren und verteilen sie anschließend an die Einsatzfahrzeuge und arbeiten sie ab. Auf diese Weise wird die Leitstelle entlastet.

Auch am Folgetag, Samstag, 30. Mai 2026, waren einzelne Feuerwehren noch im Einsatz, um umgestürzte Bäume zu beseitigen.

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