Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Ausgelöste Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres - Erster Realeinsatz für Großlüfter der Kreisfeuerwehr Oldenburg

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Ahlhorn (ots)

Die Ortsfeuerwehr Ahlhorn wurde am 24.05.2026 um 12:29 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Brandmeldeanlage klein" zu einem Sanitätshaus im Gewerbegebiet Zeppelinring alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war aus dem Gebäude tiefschwarzer Rauch sichtbar. Zudem konnten man durch eine Fensterscheibe Flammenschläge im Inneren des Gebäudes erkennen.

Aufgrund der Lage erhöhte Einsatzleiter René Aberle umgehend die Alarmstufe auf "Feuer 2". Daraufhin wurde die Ortsfeuerwehr Sage nachalarmiert. Zusätzlich rückte der Gerätewagen Atemschutz des Landkreises Oldenburg und vorsorglich ein Rettungswagen zur Einsatzstelle aus.

Der Einsatzleiter löste manuell die vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) aus, damit der Rauch über die Dachluken aus dem Gebäude entweichen konnte. Die im Inneren der Halle unter Atemschutz vorgehenden Feuerwehrkräfte konnten den Brandherd rasch lokalisieren und löschen.

Da sich unter dem Hallendach des Produktions- und Lagergebäudes bereits dichter schwarzer Rauch gesammelt hatte, wurde außerdem die Ortsfeuerwehr Brettorf mit der Komponente "Großlüfter" angefordert, um das Gebäude zu entrauchen.

Pressesprecher Matthias Witthöft: "Die Belüftungsmaßnahmen unter Einsatz des Großlüfters, welcher heute seine Premiere im Realeinsatz hatte, entfalteten sofort ihre Wirkung. Auch wenn die vollständige Entrauchung des betroffenen Gebäudeteils einige Zeit in Anspruch nahm, zeigte sich der hohe Einsatzwert dieses Spezialgerätes."

Durch die frühzeitige Alarmierung und den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers und noch größerer Schaden verhindert werden.

Die Polizei hat den Brandherd zur Brandursachenermittlung vorläufig beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde durch die Feuerwehr eine vorübergehende Sperrung der übrigen, durch Rauch kontaminierten Bereiche ausgesprochen.

Nach rund drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 57 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ahlhorn, Sage und Brettorf vor Ort.

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