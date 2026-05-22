Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall mit Motorrad und Trecker in Altmoorhausen - Motorradfahrer verletzt

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Hude (ots)

Am Freitagabend, 22. Mai 2026, ist die Ortsfeuerwehr Altmoorhausen zu einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Altmoorhausen der Gemeinde Hude alarmiert worden. Gegen 20 Uhr erreichte die Einsatzkräfte die Meldung, ein Motorradfahrer sei mit dem Anhänger eines Treckers kollidiert und unter diesem eingeklemmt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte in der Dorfstraße bestätigte sich diese Lage nicht: Der ansprechbare Motorradfahrer lag mehrere Meter von dem Anhänger entfernt auf der Straße und war entgegen der Erstmeldung nicht eingeklemmt.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, unterstützte den Rettungsdienst und reinigte anschließend die Fahrbahn. Während der gesamten Einsatzdauer war die Dorfstraße voll gesperrt. Die medizinische Versorgung des Verletzten übernahm der Rettungsdienst, die Unfallaufnahme die Polizei.

Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.

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