Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brand in Zwischendecke eines Supermarktes schnell gelöscht

Großenkneten (ots)

Die Ortsfeuerwehr Großenkneten wurde am heutigen Montagmorgen gegen 09:00 Uhr zu einem Brand in der Zwischendecke eines örtlichen Supermarktes alarmiert.

Aufgrund der bestätigten Feuermeldung sowie der Größe des Gebäudes ließ der zuständige Ortsbrandmeister bereits vor dem Ausrücken die Ortsfeuerwehr Sage sowie den bei der Ortsfeuerwehr Ahlhorn stationierten Einsatzleitwagen der Gemeindefeuerwehr nachalarmieren.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde umgehend ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung eingesetzt. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und zügig gelöscht werden.

Im weiteren Einsatzverlauf waren umfangreiche Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen erforderlich. Der Rauch hatte sich in weiten Teilen der Zwischendecke sowie des Gebäudes ausgebreitet. Mithilfe von Überdruckbelüftern wurde das Gebäude gezielt entraucht.

Besonders hervorzuheben ist das umsichtige Verhalten des Supermarktpersonals. Nach Feststellung des Brandes wurde das Gebäude schnell und geordnet geräumt, sodass keine Personen gefährdet wurden. Auf Anweisung der Feuerwehr wurde die Evakuierung später vorsorglich auch auf einen baulich angrenzenden Markt ausgeweitet.

Nach rund zwei Stunden waren die Maßnahmen der Gemeindefeuerwehr abgeschlossen und die Einsatzstelle konnte an den Betreiber übergeben werden. Der betroffene Supermarkt bleibt zum aktuellen Zeitpunkt für den Kundenverkehr geschlossen.

Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte der Feuerwehren Großenkneten, Sage und Ahlhorn im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei sowie der Rettungsdienst.

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