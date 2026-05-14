Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Himmelfahrtsausmarsch startet 5 Uhr in der früh - neue Uniform der Feuerwehr Wildeshausen im Einsatz

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Wildeshausen (ots)

Bei durchwachsenem Wetter eröffnete Stadtbrandmeister Jens Hogeback den traditionellen Himmelfahrtsausmarsch der Feuerwehr Wildeshausen. Über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter zahlreiche Ehrengäste, Kameradinnen und Kameraden sowie Vertreter anderer Blaulichtorganisationen, nahmen an der Veranstaltung teil.

Der Tag begann wie gewohnt in den frühen Morgenstunden: Bereits um 05:00 Uhr setzte sich der Marsch, begleitet vom Spielmannszug und dem Blasorchester Wildeshausen, in Bewegung. Im Lehmkuhlenwald folgte der feierliche Teil mit Ehrungen und Beförderungen. Ein fester Bestandteil der Wildeshauser Feuerwehrtradition.

Erstmals fanden in diesem Jahr auch die Ehrungen und Beförderungen der Mitglieder der Ortsfeuerwehr Düngstrup im Rahmen der Veranstaltung in der Lehmkuhle statt, was ein Zeichen der guten Zusammenarbeit innerhalb der Stadtfeuerwehr ist.

Im Rahmen der Ehrungen wurde Hermann Cordes für sein langjähriges Engagement auf Ebene der Kreisjugendfeuerwehr mit der Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erhielt außerdem Bürgermeister Jens Kuraschinski. Für seine Verdienste um den Brand- und Katastrophenschutz in der Stadt Wildeshausen wurde ihm die Ehrennadel des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes in Gold verliehen.

In seiner Ansprache verzichtete Hogeback bewusst auf klassische Statistik: "Diese Zahlen merkt sich am Ende niemand, dafür gibt es die Jahreshauptversammlung. Heute geht es um das, was dahintersteht." Im Mittelpunkt der Rede stand die Einführung der neuen Feuerwehruniform in Niedersachsen. Hogeback sprach dabei auch die Rahmenbedingungen offen an: Während die Entscheidung für neue Uniformen auf Landesebene getroffen wurde, liegt die finanzielle Umsetzung bei den Kommunen. "Gerade bei den Summen, über die wir sprechen, ist es richtig, diese Frage kritisch zu betrachten", so Hogeback. Gleichzeitig machte er deutlich, dass die Feuerwehr Wildeshausen hier frühzeitig eine klare Entscheidung getroffen hat. Während sich viele Kommunen noch in der Planungs- und Abstimmungsphase befinden, ist die neue Uniform in Wildeshausen bereits vollständig beschafft und an alle Mitglieder ausgegeben worden.

"Wir haben uns bewusst entschieden, dieses Thema aktiv anzugehen", erklärte Hogeback. Voraussetzung dafür sei gewesen, dass die Feuerwehr ihre Hausaufgaben gemacht habe. Ein Investitionsstau bestehe nicht - weder bei der technischen Ausstattung noch in der Ausbildung.

Möglich geworden sei dies durch vorausschauende Planung sowie die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung. Über die reine Beschaffung hinaus betonte Hogeback die Bedeutung der Uniform: Gerade in einer Zeit zunehmender Individualisierung stehe sie für Gemeinschaft, Verlässlichkeit und Zusammenhalt. Insbesondere für junge Menschen sei die Feuerwehr ein Ort, an dem Zugehörigkeit und Verantwortung erlebbar würden. "Die Uniform ist nicht das Wichtigste, aber sie zeigt, was uns ausmacht", fasste Hogeback die zentrale Botschaft seiner Rede zusammen. Mit dieser Einordnung machte der Stadtbrandmeister deutlich, dass es nicht nur um Ausstattung geht, sondern um die Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Feuerwehr.

Der Himmelfahrtsausmarsch unterstrich einmal mehr die starke Gemeinschaft der Feuerwehr Wildeshausen und ihre gute Aufstellung für die kommenden Herausforderungen.

Ehrungen:

Niedersächsisches Feuerwehrehrenzeichen 25-Jahre: Stephan Dasenbrock, Maren Hagelmann, Dirk Kreienborg, Arnd Marischen, Daniel Müller II, Nina Warnken

Niedersächsisches Feuerwehrehrenzeichen 40-Jahre: Ralf Kempermann, Ulrich Kramer, Werner Schunk

Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber: Hermann Cordes

Ehrennadel des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes in Gold: Bürgermeister Jens Kuraschinski

Beförderungen:

Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau: Ben Noack, Steve Ruschlau, Felix Schreiber, Anne Thale

Oberfeuerwehrmann / Oberfeuerwehrfrau: Andreas Böckmann, Malte Kemper, Jolina Hense

Hauptfeuerwehrmann: Valentin Viehmeier

Erster Hauptfeuerwehrmann: Thomas Sieverding

Oberbrandmeister / Oberbrandmeisterin: Lena Depken, Marc Depken, Steve Hense, Henrik Schröder

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