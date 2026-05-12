Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Zweite Mitgliederversammlung des Jahres - neuer stellvertretender Ortsbrandmeister gewählt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Großenkneten (ots)

Zur zweiten Mitgliederversammlung des Jahres begrüßte Ortsbrandmeister Tizian Grotelüschen am 08.05.2026 die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Großenkneten.

Zu Beginn der Versammlung blickte Grotelüschen auf die vergangenen arbeitsreichen Monate seit der ersten Mitgliederversammlung im Januar zurück. Besonders hob er hervor, dass sich das Aufgabenbild der Ortsfeuerwehr Großenkneten bereits deutlich erweitert habe und sich auch künftig weiter verändern werde. Gleichzeitig betonte er den starken Zusammenhalt innerhalb der Wehr sowie die sehr gute Teamarbeit aller Kameradinnen und Kameraden. Diese bilde die Grundlage dafür, anstehende Herausforderungen gemeinsam erfolgreich zu bewältigen.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen neben mehreren Funktionswahlen insbesondere die Wahl des stellvertretenden Ortsbrandmeisters. Da Tino Oltmann sein Amt aus persönlichen Gründen zum 30.06.2026 niederlegt, musste eine Nachfolge gefunden werden. Die anwesenden Mitglieder wählten Christoph Walther mit einer Mehrheit. Dieser wird nun dem Gemeinderat zur Ernennung als stellvertretender Ortsbrandmeister vorgeschlagen.

Darüber hinaus wurden folgende Kameraden bis zur nächsten regulären Wahl im Jahr 2028 in ihre Funktionen gewählt:

-⁠ ⁠Gerätebeauftragter: Sönke Reineberg -⁠ ⁠Stellvertretender Gerätebeauftragter: Tim Reineberg -⁠ ⁠Gruppenführer 2. Gruppe: Markus Cremering -⁠ ⁠Stellvertretender Kassenwart: Leon Aleithe

Im weiteren Verlauf der Versammlung konnten Jan-Mico Behrends zum Feuerwehrmann sowie Carolin Hellbusch zur Feuerwehrfrau befördert werden. Zudem erfolgte für weitere Kameraden die rückwirkende Umstellung auf die neue Dienstgradverordnung.

Die Ortsfeuerwehr Großenkneten gratuliert allen Gewählten und Beförderten und wünscht viel Erfolg bei den neuen Aufgaben.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell