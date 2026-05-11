Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Erster ABC-Einsatz-Lehrgang erfolgreich im Landkreis Oldenburg durchgeführt

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Landkreis Oldenburg (ots)

Die Kreisfeuerwehr Oldenburg hat in den vergangenen zwei Wochen erstmals erfolgreich den Lehrgang "ABC-Einsatz Teil 1" als dezentraler Lernort durchgeführt. Grundlage hierfür ist eine im vergangenen Jahr geschlossene Vereinbarung mit dem Niedersächsisches Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK). Dadurch ist die Kreisfeuerwehr Oldenburg berechtigt, künftig die Lehrgänge "ABC-Einsatz Teil 1 und 2" sowie den Lehrgang "Technische Hilfeleistung" eigenständig auszubilden. Diese wurden vorher auf Landesebene ausgebildet.

Ein ABC-Einsatz beschreibt spezielle Maßnahmen der Feuerwehr bei atomaren beziehungsweise radiologischen, biologischen oder chemischen Gefahrstoffen. Solche Einsätze erfordern besondere Schutzmaßnahmen, spezielle Ausrüstung sowie abgestimmte taktische Vorgehensweisen. Hierzu zählen unter anderem der Einsatz von Chemikalienschutzanzügen, Atemschutztechnik sowie umfangreiche Dekontaminationsmaßnahmen.

Insgesamt acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten den ersten Lehrgang erfolgreich abschließen. Während der Ausbildung wurden theoretische Grundlagen vermittelt und praktische Einsatzszenarien trainiert. Dazu gehörten unter anderem das Vorgehen bei Gefahrstoffaustritten, die Handhabung spezieller Schutzkleidung sowie Maßnahmen zur Menschenrettung und Dekontamination.

Jannik Stiller, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg, erklärt: "Bei Einsätzen mit unbekannten Stoffen, beispielsweise auf der Autobahn im Fernverkehr, kann es zum Austritt einer Flüssigkeit kommen. Um sich passend zu schützen, gibt es spezielle Schutzanzüge, unter denen Atemschutz getragen wird. Das kann für Außenstehende vielleicht verängstigend aussehen, ist für uns aber eine Lebensversicherung."

Mit der Durchführung des Lehrgangs stärkt die Kreisfeuerwehr Oldenburg die Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis und schafft zusätzliche Kapazitäten für die Qualifizierung von Einsatzkräften im Bereich des ABC-Einsatzes.

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