Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Spatenstich für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Achternmeer

Gemeinde Wardenburg (ots)

Achternmeer - Mit einem symbolischen ersten Spatenstich hat die Gemeinde Wardenburg am 29. April den offiziellen Startschuss für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Achternmeer gegeben. Bürgermeister, Ortsbrandmeister, Mitglieder des Feuerwehrausschusses, Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Achternmeer, Vertreter der Verwaltung sowie das beauftragte Architekturbüro nahmen an dem Termin teil.

Das Feuerwehrhaus Achternmeer ist nach zweijähriger Bauzeit am 1. Juli 2006 seiner Bestimmung übergeben worden. Mit damals zwei Stellplätzen und den vorhandenen Funktionsräumen entsprach es den Anforderungen der Zeit. In den vergangenen Jahren haben sich jedoch sowohl die gesetzlichen Vorgaben als auch die praktischen Anforderungen im Brandschutz deutlich weiterentwickelt.

Ein im Jahr 2022 durch die Forplan GmbH erstellter Feuerwehrbedarfsplan bescheinigt dem Standort grundsätzlich eine gute Einhaltung der geltenden Unfallverhütungsvorschriften und DIN-Normen. Gleichzeitig wurden jedoch auch Defizite festgestellt. Dazu zählen insbesondere fehlende Stellplätze für die vorhandenen Fahrzeuge sowie für ein Katastrophenschutzfahrzeug des Landkreises Oldenburg, das zukünftig dauerhaft im Feuerwehrgerätehaus Achternmeer untergebracht wird. Die geplante Erweiterung sieht daher einen Anbau mit drei Stellplätzen vor, um die zukünftigen Anforderungen nachhaltig zu erfüllen. Darüber hinaus werden die Umkleidebereiche modernisiert, um eine Geschlechtertrennung zu ermöglichen. Ebenso werden die bislang beengten Lagerflächen im Zuge der Baumaßnahme deutlich erweitert.

Mit der Planung wurde nach erfolgter Ausschreibung das Architekturbüro Glüsenkamp beauftragt. Dabei wurden sowohl die Empfehlungen des Feuerwehrbedarfsplans als auch alle relevanten Vorschriften berücksichtigt. Ebenso flossen die praktischen Bedürfnisse der Ortsfeuerwehr Achternmeer in die Planung ein.

Die geschätzten Gesamtkosten für die bevorzugte Variante mit drei Stellplätzen in Massivbauweise belaufen sich auf rund 1,99 Millionen Euro. Für die Maßnahme wurden im Haushalt 2025 bereits 400.000 Euro und im Haushalt 2026 weitere 1,6 Millionen Euro bereitgestellt.

Der Baubeginn erfolgte bereits am 27. April 2026 mit den Erdbauarbeiten. Mit der Erweiterung investiert die Gemeinde gezielt in die Zukunftsfähigkeit und Sicherheit des Brandschutzes vor Ort.

Bürgermeister Reents erklärte anlässlich des Spatenstichs: "Die Einsatzkräfte unserer freiwilligen Feuerwehren leisten einen enorm wichtigen Dienst für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger - und das ehrenamtlich. Unsere Verantwortung als Gemeinde ist es, hierfür die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Mit der Erweiterung des Feuerwehrhauses stellen wir sicher, dass die Ortsfeuerwehr Achternmeer auch in Zukunft modern ausgestattet ist und ihre vielfältigen Aufgaben weiterhin zuverlässig erfüllen kann."

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