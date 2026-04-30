Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Applaus für schnelles Handeln - Feuer am Altenheim glimpflich ausgegangen

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Wildeshausen (ots)

Um 12:22 Uhr wurde die Feuerwehr Wildeshausen zu einem gemeldeten Feuer im Bereich des Kreisaltenheims alarmiert. Nach ersten Informationen der Leitstelle sollten im Zuge von Dachdeckerarbeiten Teile des Daches in Brand geraten sein.

Unmittelbar nach der Alarmierung begaben sich die Einsatzkräfte zum Feuerwehrhaus, besetzten die Fahrzeuge und rückten zur gemeldeten Adresse aus. Bereits während der Anfahrt konnte eine erste Entwarnung gegeben werden: Das Feuer sei vermutlich unter Kontrolle, die Einsatzkräfte setzten ihre Anfahrt jedoch fort.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage vor Ort. Besonders hervorzuheben ist das außerordentlich schnelle und vorbildliche Handeln der Mitarbeitenden des Altenheims. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten diese bereits zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Teilweise wurden Personen auf Matratzen aus den Zimmern gebracht, um sie frühzeitig vor einer möglichen Ausbreitung von Feuer und Rauch zu schützen.

Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich im weiteren Verlauf auf Nachlöscharbeiten sowie umfangreiche Kontrollen mittels Wärmebildkamera. Ziel war es, mögliche Glutnester und Hitzequellen aufzuspüren und gezielt abzulöschen. Darüber hinaus unterstützten die Einsatzkräfte dabei, die Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in ihre Zimmer zu bringen.

Nach rund 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Besonders bemerkenswert bleibt die Leistung des Pflegepersonals: Die Evakuierung mehrerer, teils pflegebedürftiger Personen aus oberen Geschossen stellt eine erhebliche körperliche und psychische Belastung dar und ist keineswegs einfach.

"Dies zeigt einmal mehr, wie gut funktionierende Abläufe und Prozesse, die eingeübt wurden, greifen und wie wichtig etablierte Strukturen im Brandschutz sind", betont Jannik Stiller, Pressesprecher der Feuerwehr.

Im Anschluss an den Einsatz fand eine kurze Nachbesprechung im Innenhof statt. Dabei wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie die Mitarbeitenden des Altenheims mit Standing Ovation und anhaltendem Applaus gewürdigt.

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