Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Radfahrer stürzt Böschung hinab - Feuerwehr rettet verletzte Person aus der Hunte

Sannum (ots)

Zum bereits zweiten Einsatz am Maifeiertag wurde die Feuerwehr Huntlosen um 13:43 Uhr an den Rand des Hegelerwaldes nahe des Gut Sanum alarmiert. Auf einem schmalen Fahrradweg entlang der Hunte war ein älterer Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad etwa fünf Meter eine Böschung hinabgestürzt und in die Hunte gefallen.

Nach Aussagen von Zeugen blieb der Mann zunächst regungslos mit dem Gesicht unter Wasser liegen. Die ihn begleitenden Fahrradfahrer zögerten nicht lange, rutschten die steile Böschung hinunter und brachten die bewusstlose Person umgehend ans Ufer.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Huntlosen trafen kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein und bereiteten gemeinsam mit dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst eine schonende Rettung des Patienten vor. Da der Mann zwischenzeitlich wieder bei Bewusstsein war und über Rückenschmerzen klagte, wurde eine patientengerechte Rettung durchgeführt.

Pressesprecher Matthias Witthöft: "Der verunfallte Radfahrer hatte großes Glück, dass die Ersthelfer so geistesgegenwärtig reagierten und nicht zögerten, sich die Böschung hinunter in das kalte Wasser zu begeben. Nur so konnte ein mögliches Ertrinken des Bewusstlosen verhindert werden.

Mithilfe zweier Leiterteile sowie einer Schleifkorbtrage wurde der Verletzte auf der Trage gesichert und behutsam die Böschung hinaufgezogen. Anschließend übergab die Feuerwehr den Patienten an den Rettungsdienst, der ihn zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportierte.

Zusätzlich waren die Feuerwehren Sandhatten und Sandkrug sowie die DLRG Wardenburg alarmiert worden. Diese konnten ihren Einsatz jedoch bereits auf der Anfahrt abbrechen.

Die Feuerwehr Huntlosen war mit zwei Löschfahrzeugen, einem Vorausfahrzeug sowie rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls vor Ort war die Polizei. Nach etwa 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

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