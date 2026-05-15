Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Mülltonnenbrand in Garage - schnelles Eingreifen verhindert Brandausbreitung

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Huntlosen (ots)

Am Himmelfahrtstag wurde die Feuerwehr Huntlosen um 18:52 Uhr zu einem gemeldeten Mülltonnenbrand in einer Garage an der Bahnhofstraße alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache war eine in der Garage befindliche Restmülltonne in Brand geraten. Während ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrkamerad umgehend den Notruf absetzte, begann ein weiterer, privat vor Ort befindlicher Feuerwehrmann bereits mit einem Feuerlöscher die ersten Löschmaßnahmen und konnte das Feuer zunächst eindämmen. Parallel dazu hatten auch Anwohner den Notruf gewählt.

Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr Huntlosen setzte einen Atemschutztrupp ein, löschte die Brandreste vollständig ab und benetzte die betroffene Stelle anschließend mit Löschschaum, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Zudem wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Nach rund 30 Minuten konnte der Einsatz erfolgreich beendet und die Einsatzstelle an die ebenfalls vor Ort befindliche Polizei übergeben werden.

Die Feuerwehr Huntlosen war mit einem Löschfahrzeug sowie einem Vorausfahrzeug im Einsatz. Vorsichtshalber war auch ein Rettungswagen vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bahnhofstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Feuerwehrsprecher Matthias Witthöft: Dank des schnellen und umsichtigen Handelns der beiden privat vor Ort befindlichen Feuerwehrleute konnte eine Ausbreitung des Feuers auf die Garage beziehungsweise weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell