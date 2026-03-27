Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstahl im Kölner Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Am Vormittag des gestrigen Donnerstags (26. März) entwendete ein 47-jähriger polnischer Staatsangehöriger im Kölner Hauptbahnhof einen Rucksack im Wert von rund 2.500 Euro. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Nahbereich fest.

Der 47-jährige deutsche Geschädigte führte im zugangsbeschränkten Versorgungstunnel Wartungsarbeiten durch. Dies nutzte der Tatverdächtige aus, verschaffte sich durch eine offenstehende Tür Zutritt und entwendete den Rucksack.

Durch eine umgehend durchgeführte Videoauswertung rekonstruierten die Einsatzkräfte den Tathergang. Da ein Verlassen des Tunnels durch den Tatverdächtigen nicht festgestellt werden konnte, konzentrierten sich die Fahndungsmaßnahmen auf den unmittelbaren Nahbereich. Mit Erfolg: Die Beamten trafen den Tatverdächtigen versteckt unter einer Treppe an. Das Diebesgut führte er noch vollständig mit sich.

Die Einsatzkräfte nahmen den wohnungslosen Mann fest und brachten ihn zur Dienststelle. Das Diebesgut wurde dem Geschädigten zurückgegeben.

Der polizeibekannte Tatverdächtige muss sich nun wegen Diebstahls vor einem Haftrichter verantworten.

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