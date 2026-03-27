PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nicht zu Hauptverhandlungen erschienen - Festnahme durch Bundespolizei

Münster (ots)

Am Donnerstag (26. März) haben Bundespolizisten im Hauptbahnhof Münster eine Frau und einen Mann festgenommen. Beide wurden mit Haftbefehl gesucht.

In den frühen Morgenstunden kontrollierten die Einsatzkräfte einen 31-jährigen Polen. Beim Abgleich der Personalien mit dem Datenbestand im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Polizisten, dass der Mann nicht zu einer Hauptverhandlung wegen Diebstahls erschienen war. Daraufhin ordnete das Amtsgericht Rheine die Untersuchungshaft an.

Aus den gleichen Gründen klickten in den Abendstunden erneut die Handschellen bei einer 33-jährigen Deutschen. Auch sie blieb einer Hauptverhandlung wegen Betrugs unentschuldigt fern.

Die beiden Gesuchten wurden festgenommen und zur Haftprüfung bei den zuständigen Amtsgerichten vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren