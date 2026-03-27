Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nicht zu Hauptverhandlungen erschienen - Festnahme durch Bundespolizei

Münster (ots)

Am Donnerstag (26. März) haben Bundespolizisten im Hauptbahnhof Münster eine Frau und einen Mann festgenommen. Beide wurden mit Haftbefehl gesucht.

In den frühen Morgenstunden kontrollierten die Einsatzkräfte einen 31-jährigen Polen. Beim Abgleich der Personalien mit dem Datenbestand im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Polizisten, dass der Mann nicht zu einer Hauptverhandlung wegen Diebstahls erschienen war. Daraufhin ordnete das Amtsgericht Rheine die Untersuchungshaft an.

Aus den gleichen Gründen klickten in den Abendstunden erneut die Handschellen bei einer 33-jährigen Deutschen. Auch sie blieb einer Hauptverhandlung wegen Betrugs unentschuldigt fern.

Die beiden Gesuchten wurden festgenommen und zur Haftprüfung bei den zuständigen Amtsgerichten vorgeführt.

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