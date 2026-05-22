Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Alle Jahre wieder: Feuerwehr Wildeshausen auch zum Gildefest rund um die Uhr einsatzbereit

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Wildeshausen (ots)

Das diesjährige Gildefest steht unmittelbar bevor: Das Festzelt in der Innenstadt ist aufgebaut, die Vorfreude in der Stadt wächst und auch die Mitglieder der Feuerwehr Wildeshausen blicken auf die bevorstehenden Festtage. Die Wetterprognosen versprechen beste Bedingungen für ein gelungenes Gildefest.

Viele Mitglieder der Feuerwehr engagieren sich dabei nicht nur im Einsatzdienst, sondern unterstützen das traditionsreiche Fest auch aktiv. In verschiedensten Uniformen werden Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr beim Ausmarsch vertreten sein, an Veranstaltungen teilnehmen oder im Hintergrund organisatorische Aufgaben übernehmen.

Trotz aller Feierlichkeiten steht jedoch eines weiterhin an erster Stelle: die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Wildeshausen. Damit die Einsatzbereitschaft während des gesamten Gildefestes uneingeschränkt gewährleistet bleibt, hat die Feuerwehr für jeden Festtag eine eigene Bereitschaftsgruppe organisiert. So stehen rund um die Uhr ausreichend Einsatzkräfte zur Verfügung, um im Ernstfall schnellstmöglich Hilfe leisten zu können.

Als große Stadt mit zahlreichen Gefahrenpotenzialen und einem konstanten Einsatzaufkommen macht auch das Gildefest vor Einsätzen keinen Halt. Ob Brandeinsatz, technische Hilfeleistung oder medizinische Unterstützung - die Feuerwehr Wildeshausen bleibt jederzeit alarmierbar und einsatzbereit.

Die Feuerwehr Wildeshausen wünscht allen Besucherinnen und Besuchern ein friedliches, sicheres und fröhliches Gildefest.

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