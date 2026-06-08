Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: LKW beschädigt Auflieger - Feuerwehr Littel sichert Ladung auf der Huntloser Straße

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Gemeinde wardenburg (ots)

Die Feuerwehr Littel wurde heute, am Montag den 08.06.2026 gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Huntloser Straße in Fahrtrichtung Huntlosen alarmiert. Ein mit Mais beladener Lastkraftwagen hatte mit seinem Auflieger einen Baum am Fahrbahnrand touchiert. Durch den Zusammenstoß wurde der Auflieger beschädigt und riss auf, sodass Teile der Ladung auf die Fahrbahn rieselten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Littel sicherten die beschädigte Stelle am Auflieger mithilfe von Spanngurten, um ein weiteres Austreten der Ladung zu verhindern. Anschließend konnte der LKW seine Fahrt zu einer nahegelegenen Biogasanlage fortsetzen, wo die Ladung kontrolliert entladen wurde. Während der Sicherungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Huntloser Straße zeitweise vollständig gesperrt werden. Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Fahrbahn gereinigt und die Sperrung aufgehoben. Die Feuerwehr Littel war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

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