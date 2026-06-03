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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Vor dem Schlossberg Center ins Gesicht geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

Vor dem Schlossberg Center ins Gesicht geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Marburg: Ein bislang unbekannter Täter schlug am Dienstag, 2. Juni, gegen 12.30 Uhr einem 15-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Der Jugendliche hielt sich zu diesem Zeitpunkt mit seiner Schulklasse im Bereich des Schlossberg Centers in der Universitätsstraße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich der Unbekannte dem Schüler und versetzte ihm ohne erkennbaren Anlass einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter über die Universitätsstraße in unbekannte Richtung. Der 15-Jährige erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich.

Der Angreifer ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Nach Angaben des Geschädigten sprach er "Syrisch" (Arabisch). Er trug eine Basecap, ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zudem blieb dem Geschädigten eine silberne Armbanduhr am linken Handgelenk und ein schwarzes Armband am rechten Handgelenk in Erinnerung.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Täters geben können, sich bei der Polizeistation Marburg unter Tel. 06421/406-0 zu melden.(BS)

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