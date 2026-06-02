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Mittelhessen: MITTELHESSEN: Save the Date: Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Mittelhessen am 13. September 2026

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Giessen (ots)

(gg) Das Polizeipräsidium Mittelhessen öffnet am Sonntag, 13. September 2026, seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Von 11 bis 18 Uhr erwartet Interessierte auf dem Gelände in der Ferniestraße 8 in Gießen ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Unter dem Motto "Polizei hautnah erleben - Ein Blick hinter die Kulissen" erhalten Gäste spannende Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Polizei. Geplant sind unter anderem Vorführungen verschiedener polizeilicher Einheiten, Präsentationen von Einsatzfahrzeugen und Einsatztechnik sowie Informationen rund um den Polizeiberuf.

Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Polizeipräsidiums werfen und Bereiche kennenlernen, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind. Auch Familien und Kinder dürfen sich auf zahlreiche Mitmachangebote freuen.

Zu den geplanten Programmpunkten zählen unter anderem:

- Präsentationen von Einsatzfahrzeugen und Polizeitechnik - Vorführungen Diensthundstaffel und Reiterstaffel - Live-Szenarien aus dem Polizeialltag - Informationen zu Ausbildung und Karriere bei der Polizei - Führungen - Kinderprogramm mit Mitmachaktionen - Vielfältige Verpflegungsangebote

Das Polizeipräsidium Mittelhessen lädt bereits heute alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich den Termin vorzumerken und gemeinsam mit Familie, Freunden und Bekannten einen spannenden Tag bei der Polizei zu verbringen.

Informationen zum Tag der offenen Tür können auch auf der Internetseite der Polizei Hessen entnommen werden: https://www.polizei.hessen.de/polizeipraesidien/polizeipraesidium-mittelhessen/tag-der-offenen-tuer

Termin auf einen Blick

Tag der offenen Tür des Polizeipräsidiums Mittelhessen

- Sonntag, 13. September 2026 - 11 bis 18 Uhr - Ferniestraße 8 - 35394 Gießen

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