Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Suzuki-Fahrer gesucht + Werkzeugdiebstähle aus Transportern + Autos aufgebrochen, Werkzeuge geklaut + Einbrüche in Kirche und Gemeindehaus +

Giessen (ots)

Dillenburg: Suzuki-Fahrer gesucht

Gegen 17:50 Uhr befuhr am Sonntag (31.05.2026) ein 37-jähriger Mann aus Dillenburg mit seinem lilafarbenen Renault Clio die K 36 aus Richtung Dillenburg kommend in Fahrtrichtung Manderbach. An der Einmündung der Dillenburger Straße in die K 36 übersah der Fahrer eines weinroten Suzuki SX4 S-Cross, der aus dem Gewerbegebiet Manderbach kam, den Renault und begann bereits auf die Kreisstraße einzubiegen. Dort bremste er bis zum Stillstand ab. Der Renault-Fahrer bremste daraufhin ebenfalls und wich dem Suzuki nach rechts aus. Hierbei kam der Renault von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Laternenmast. Der Suzuki-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Dillenburg fort. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Dillenburg bitten um Hinweise zu dem Suzuki oder dessen Fahrer (Tel.: 02771 9070).

Haiger: Werkzeugdiebstähle aus Transportern

Insgesamt fünf Transporter brachen Unbekannte im Laufe des vergangenen Wochenendes in Haiger auf. Vermutlich im Zeitraum zwischen Sonntagabend (31.05.2026), 19:00 Uhr und Montagmorgen (01.06.2026), 07:00 Uhr beschädigten die Täter Scheiben oder Schlösser eines Mercedes Vito, eines Iveco, eines Ford Transits und eines VW Transporters, die in den Straßen "Stockborn", "Kalbsbach", der Industriestraße und dem Hickenweg abgestellt waren. In der Bachstraße in Langenaubach öffneten die Diebe die Plane eines VW Crafter und ließen verschiedene Werkzeuge mitgehen. Der Gesamtwert der gestohlenen Werkzeuge beläuft sich auf über 20.000 EUR. Die Polizei in Dillenburg nimmt zu allen Taten Hinweise telefonisch unter 02771 9070 entgegen.

Herborn: Autos aufgebrochen, Werkzeuge geklaut

Auf Werkzeuge im Gesamtwert von 10.000 EUR hatten es Diebe in der Diesterwegstraße in Herborn abgesehen. Dort öffneten sie im Zeitraum von Sonntag (31.05.2026), 18:00 Uhr bis Montag (01.06.2026), 05:30 Uhr gewaltsam einen blauen Mercedes Sprinter sowie einen VW Crafter. Aus den Laderäumen der Fahrzeuge stahlen die Täter teils hochwertige Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Hinweise erbittet die Polizei in Herborn unter Tel.: 02772 47050.

Solms: Einbrüche in Kirche und Gemeindehaus

In Burgsolms kam es in der Zeit zwischen Sonntag (31.05.2026), 19:00 Uhr und Montag (01.06.2026), 09:00 Uhr zu Einbrüchen in die Kirche in der Bergstraße sowie das Gemeindehaus in der Georgshüttenstraße. Die Täter beschädigten ein Kirchenfenster und verschafften sich so Zutritt. In der Kirche durchsuchten sie sämtliche Schränke. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Beute machten die Einbrecher hingegen im Gemeindehaus. Auch hier stiegen die Unbekannten durch ein Fenster ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie ließen Bargeld mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar (Tel.: 06441 9180) in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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