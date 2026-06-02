Mittelhessen: MITTELHESSEN: + Kriminalpolizei warnt vor neuer Masche falscher Bankmitarbeiter +

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Giessen (ots)

Mittelhessen / Wetteraukreis: Kriminalpolizei warnt vor neuer Masche falscher Bankmitarbeiter

Die Kriminalpolizei im Wetteraukreis erhielt Kenntnis von Anrufen, die vermutlich mit der Betrugsmasche "Falsche Bankmitarbeiter" in Zusammenhang stehen. Hierbei erhielten mehrere Menschen im Wetteraukreis Anrufe von einer Telefonnummer mit der Friedberger 06031-Vorwahl. Bei Rückrufen unter der angezeigten Nummer meldete sich eine Bandansage mit den Worten "Herzlich Willkommen bei Ihrer Sparkasse...". Danach wurde ein umgehender Rückruf angekündigt. Bei der Sparkasse Oberhessen sind weder dieses Vorgehen noch die angezeigte Rufnummer bekannt. Es ist daher davon auszugehen, dass Betrüger mit dieser Masche versuchen, sich gegenüber den angerufenen Personen als angebliche Bankmitarbeiter auszugeben, um diese so um ihr Geld zu bringen. Bislang sind der Kripo keine Fälle bekannt, bei denen Geld an die Gauner überwiesen oder übergeben wurde. Dies soll auch so bleiben! Die Polizei empfiehlt daher: Seien und bleiben Sie misstrauisch bei Rufnummern von Anrufern, die in Ihrem Display erscheinen. Rufen Sie selbst bei Ihrer Bank unter den Ihnen bekannten Nummern an. Vermeiden Sie jeden externen Zugriff auf Ihr Smartphone oder Ihren Computer. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder sensible Daten. Teilen Sie insbesondere keine TAN oder PIN für EC-Karten am Telefon mit. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Wenden Sie sich, sobald leise Zweifel bestehen, umgehend an Ihre Bank oder die Polizei - auch über den Notruf 110.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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