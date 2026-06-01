Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Einbruch in Pfarrheim + Zwei Einbrüche in einer Nacht + In Vereinsheim eingestiegen +

Giessen (ots)

Braunfels: Einbruch in Pfarrheim

Im Laufe des vergangenen Wochenendes drangen Einbrecher in ein Pfarrheim in der Hubertusstraße in Braunfels ein. Zwischen Freitag (29.05.2026), 19:00 Uhr und Sonntag (31.05.2026), 09:25 Uhr beschädigten sie ein Fenster und gelangten so ins Gebäude. Die Täter durchsuchten ein Büro, öffneten einen Tresor und stahlen Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen (Tel.: 06441 9180).

Ehringshausen: Zwei Einbrüche in einer Nacht

Gegen 00:45 Uhr verschafften sich Einbrecher am Samstag (30.05.2026) Zugang zu einer Apotheke in der "Stegwiese" in Ehringshausen. Sie ließen Münzgeld mitgehen. Anschließend verließen sie das Gebäude wieder. Ein Täter wird als circa 175 cm - 180 cm groß, schlank und jugendlich beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und war schwarz gekleidet. Der zweite Täter ist etwa 180 cm - 185 cm groß, schlank und jugendlich. Er trug eine blaue Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover. Die Kripo ermittelt und fragt: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind die beschriebenen Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu deren Identität geben? In derselben Nacht kam es zwischen 02:00 Uhr und 02:15 Uhr im Nelkenweg zu einem Einbruch in ein Gemeindehaus. Hier blieben die Täter ohne Beute. In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter Tel.: 02772 47050 entgegen.

Wetzlar: In Vereinsheim eingestiegen

Durch ein Fenster stiegen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag (28.05.2026), 18:00 Uhr und Freitag (29.05.2026), 09:00 Uhr in ein Vereinsheim in der Frankfurter Straße ein. Die Täter erbeuteten Bargeld. Die Kriminalpolizei Wetzlar ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, um Hinweise unter Tel.: 06441 9180.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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