Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Schockanrufer ergaunern Goldbarren und Münzen + Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß +

Giessen (ots)

Dautphetal: Schockanrufer ergaunern Goldbarren und Münzen

Am Freitagnachmittag (29.05.2026) gaben sich Unbekannte am Telefon gegenüber einem 64-jährigen Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf als Polizisten aus. Sie ließen ihn glauben, dass eine nahe Angehörige einen Unfall verursachte habe, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Der Angehörigen drohe nun das Gefängnis. Um eine Verhaftung abzuwenden, müsse der Mann 250.000 EUR in bar oder Wertsachen aufbringen. Kurz danach meldete sich ein angeblicher Staatsanwalt bei dem Mann und stellte diesem in Aussicht, dass die Angehörige zeitnah freigelassen werden könne, sofern er vor 18 Uhr Wertsachen übergebe. Der 64-Jährige gab an, einen Goldbarren und eine Münzsammlung zu besitzen. Die Anrufer wiesen ihn an, damit zum Parkplatz eines Notars in der Marburger Straße nach Dautphetal zu kommen. Dort werde sich ein Mitarbeiter melden, an den die Wertsachen übergeben werden müssten. Gegen 18:45 Uhr kam der Mann an dem Parkplatz an. Ein etwa 165 cm - 170 cm großer, schlanker Mann mit dunkler Hose und hellem Hemd sei auf dem Parkplatz auf ihn zugekommen und habe einen Ausweis eines Gerichts vorgezeigt. Dieser Mann nahm die Gegenstände an sich und entfernte sich unter dem Vorwand, den Wert des Goldes zunächst gemeinsam mit einem Kollegen ermitteln zu müssen. Der 64-Jährige solle auf dem Parkplatz warten. Der Unbekannte kehrt jedoch nicht zurück. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat gegen 18:45 Uhr die Übergabe in der Marburger Straße in Dautphetal beobachtet? Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Wer hat andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge am frühen Freitagabend in Dautphetal bemerkt? Hinweise nimmt die Marburger Kripo unter Tel.: 06421 4060 entgegen. Die Polizei empfiehlt: Geben Sie keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Polizei oder Staatsanwaltschaft werden Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem rät die Polizei, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Kirchhain: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

In der Alsfelder Straße in Kirchhain kam es am Samstagnachmittag (30.05.2026) gegen 17:15 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Eine 73-jährige Hyundai-Fahrerin aus Kirchhain war mit ihrem Fahrzeug stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 47 geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 35-jährigen Mannes aus Amöneburg. Die Feuerwehr befreite die Hyundai-Fahrerin aus ihrem Fahrzeug. Durch den Unfall erlitt sie schwere Verletzungen. Der BMW-Fahrer trug leichte Verletzungen davon, seine 31-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Rettungswagen brachten die drei Verletzten in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein medizinischer Notfall unfallursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 30.000 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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