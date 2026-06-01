Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 29.05.2026, 00:45 Uhr)

Giessen (ots)

Herborn: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 29.05.2026, 00:45 Uhr)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Donnerstag, 28.05.2026 vermissten 13-Jährigen aus Herborn wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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