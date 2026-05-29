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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Zwei Verletzte und 50.000 EUR Schaden +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Zwei Verletzte und 50.000 EUR Schaden

Ein Unfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Donnerstagabend (28.05.2026) gegen 20:50 Uhr in Wisselsheim. Am Ortsausgang in Richtung Steinfurth kam es im Kreuzungsbereich Löwenthalstraße / Am Eichwald zur Kollision eines Ford Fiestas einer 39-jährigen Frau aus Schotten mit dem VW T-Roc eines 70-jährigen Bad Nauheimers. Die Schottenerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 70-jährige VW-Fahrer trug leichte Verletzungen davon. Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit veranlassten die Beamten bei beiden Beteiligten Blutentnahmen. Der Gesamtsachschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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Polizeipräsidium Mittelhessen
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Ferniestraße 8
35394 Gießen

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E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


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Telefon: +49 641/7006-3381
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