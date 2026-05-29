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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Polizei im Austausch mit jungen Menschen - Präventionstag in Wetzlar

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Giessen (ots)

Wetzlar: Blaulichtarbeit, bevor etwas passiert.

(bs) 180 Jugendliche. Ein Unfallwagen. Rauschbrillen. Gespräche über K.-o.-Tropfen, Drogen, Alkohol und Vapes. Der Präventionstag im Haus der Prävention in Wetzlar: eine Mischung aus Workshop, Ausstellung und Informationsveranstaltung.

Die beiden Schutzleute vor Ort für die Städte Wetzlar, Leun und Aßlar, Rafael Ludwig und Andreas Püchner, luden am 20. Mai 2026 bereits zum dritten Mal in das Wetzlarer Haus der Prävention zur Aufklärung und zum Austausch rund um aktuelle Präventionsthemen ein.

Der Einladung folgten in diesem Jahr erneut rund 180 interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 und 11 aus Wetzlar und Aßlar. Statt trockener Vorträge erwartete sie ein Tag voller Begegnungen, Erfahrungen und ehrlicher Gespräche. Sie bekamen die Möglichkeit, sich mit ihren eigenen täglichen Entscheidungen auseinanderzusetzen und dabei zu reflektieren, welche mitunter schwerwiegenden und langfristigen Folgen diese haben können - sowohl online, als auch im echten Leben.

Wer einmal mit einer Rauschbrille versucht hat, einen einfachen Parcours zu bewältigen, versteht schnell, warum Alkohol im Straßenverkehr so gefährlich ist. Wer vor einem Unfallfahrzeug steht und die Geschichte dahinter erfährt, erkennt, dass Schicksale nicht nur in den Nachrichten, sondern im realen Leben stattfinden. Und wer mit Fachleuten über K.-o.-Tropfen, Drogenkonsum oder die Risiken von Vapes spricht, erhält Antworten auf Fragen, die oft sonst unbeantwortet bleiben.

Gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern bot die Polizei ein abwechslungsreiches Programm an und ermöglichte den Schülerinnen und Schülern, sich über eine Vielfalt an Präventionsthemen zu informieren:

Die Mitarbeitenden von den Maltesern aus Wetzlar informierten über die Gefahren des sogenannten "Sturztrunks" und vermittelten wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Suchthilfe Wetzlar zeigte Hilfs- und Beratungsangebote auf. Das Frauenhaus Wetterau sensibilisierte für die Risiken von K.-o.-Tropfen. Beim Präventionsprogramm "Gemeinsam sicher im Straßenverkehr" konnten die Jugendlichen die Auswirkungen berauschender Mittel auf Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit unmittelbar erfahren. Gleichzeitig bot die Karriereberatung der Polizei Mittelhessen Einblicke in unser spannendes Berufsfeld.

Andreas Püchner und Rafael Ludwig verdeutlichen die Bedeutung: "Wir tun dies, weil wir wissen, dass jede verhinderte Straftat, jeder vermiedene Verkehrsunfall und jede junge Person, die rechtzeitig Unterstützung findet, ein Erfolg ist, der in keiner Statistik sichtbar wird. Präventionsarbeit ist ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein unserer Polizeiarbeit."

Erstmals konnten die Jugendlichen die Veranstaltung digital per QR-Code bewerten. Das Ergebnis war eindeutig: Sämtliche Befragten würden den Präventionstag kommenden Jahrgängen weiterempfehlen. Für die Organisatoren ist das weit mehr als eine positive Bewertung. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Botschaft angekommen ist. Hinter diesem Erfolg steht ein starkes Netzwerk. Das Haus der Prävention ist ein regionales Kompetenzzentrum für Demokratieförderung und Präventio und wird gemeinsam vom Lahn-Dill-Kreis, der Stadt Wetzlar und dem Polizeipräsidium Mittelhessen getragen.

Die Initiatioren des erfolgreiche Präventionstages sind sogenannte "Schutzleute vor Ort" (SvO) der hessischen Polizei sind bürgernahe Ansprechpartner in den Stadtteilen und Kommunen. Sie stehen im direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Schulen, Geschäften und kommunalen Einrichtungen und sind insbesondere in der Präventionsarbeit aktiv. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Präsenz im öffentlichen Raum, die Beratung zu Sicherheits- und Opferschutzthemen sowie die Zusammenarbeit mit Kommunen und lokalen Netzwerken.

Diese stehen als Ansprechpartner unter den folgenden Kontaktdaten von Montag bis Donnerstag zwischen 08:00 und 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 bis 15:00 Uhr zur Verfügung. In dringenden Fällen oder außerhalb dieser Zeiten steht Ihnen selbstverständlich die Polizei jederzeit über den Notruf 110 zur Verfügung.

SvO für Wetzlar, Rafael Ludwig: 06441/918-500. E-Mail: SvO-PSt-WZ.PPMH@polizei.hessen.de

SvO für Aßlar und Leun, Andreas Püchner: 06441/918-510, E-Mail: SvO-Asslar-Leun.PPMH@polizei.hessen.de

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