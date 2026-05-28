Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: In Lebensmittelgeschäft eingestiegen - Polizei fasst Tatverdächtigen

Giessen (ots)

Fernwald: Schnelle Täterfestnahme nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Ein 45-jähriger Mann zerstörte am Mittwochmorgen (27. Mai) gegen 4:30 Uhr die Eingangstür eines Lebensmittelmarkts in Fernwald-Annerod und drang so gewaltsam in das Geschäft Am Busecker Weg. Er entnahm Waren in einem Wert von rund 30 Euro und verließ daraufhin zügig das Objekt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 45-Jährigen aus dem Landkreis Gießen im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Friederike Morello, Pressesprecherin

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