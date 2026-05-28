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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Schmuck und Bargeld gestohlen + Fahrkartenautomat aufgebrochen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Schmuck und Bargeld gestohlen

Zwischen 11:30 Uhr und 17:40 Uhr drangen Einbrecher am Mittwoch (27.05.2026) in ein Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße in Bad Nauheim ein. Dort verschafften sie sich Zutritt zu einer Wohnung und durchwühlten sämtliche Schubläden. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Rosbach: Fahrkartenautomat aufgebrochen

Gegen 02:30 Uhr brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (28.05.2026) einen Fahrkartenautomaten in der Hauptstraße in Rodheim auf. Ob die Täter Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, denen in der Nacht in Rodheim, insbesondere im Bereich des Bahnhofs, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010) oder direkt bei der Bundespolizei in Frankfurt zu melden (Tel.: 069 1301450).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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