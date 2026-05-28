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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Unfallflucht mit Fahrrad +
Giessen (ots)
Münchhausen: Unfallflucht mit Fahrrad
In der Marburger Straße in Münchhausen kam es am Dienstagmorgen (26.05.2026) zwischen 08:40 Uhr und 09:20 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein Radfahrer stieß gegen einen beigefarbenen Mercedes, der auf der Straße vor einer Praxis für Physiotherapie abgestellt war. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Marburg zu wenden (Tel.: 06421 4060).
Tobias Schwarz, Pressesprecher
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