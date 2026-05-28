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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Unfallflucht mit Fahrrad +

Giessen (ots)

Münchhausen: Unfallflucht mit Fahrrad

In der Marburger Straße in Münchhausen kam es am Dienstagmorgen (26.05.2026) zwischen 08:40 Uhr und 09:20 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein Radfahrer stieß gegen einen beigefarbenen Mercedes, der auf der Straße vor einer Praxis für Physiotherapie abgestellt war. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Marburg zu wenden (Tel.: 06421 4060).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

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