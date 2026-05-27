Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Schockanrufer aufgeflogen - Polizei ergreift Abholer + Polizeistreife fasst Verdächtigen nach Einbruch + Lkw streift Hausdach + Streit zwischen Autofahrer und Radfahrer...

Giessen (ots)

Dillenburg: Schockanrufer aufgeflogen - Polizei ergreift Abholer

Am Montagmittag (25.05.2026) erhielt eine Seniorin aus Dillenburg einen Anruf eines Mannes, der sich als Rechtsanwalt ausgab. Er erzählte ihr, dass einer ihrer Angehörigen einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Um zu verhindern, dass der Angehörige ins Gefängnis komme, müsse eine Kaution in Höhe von 90.000 EUR gestellt werden. Hierfür benötige der angebliche Rechtsanwalt Bargeld und Schmuck. Als die Dillenburgerin erklärte, dass sie ein wenig Bargeld und Schmuck zu Hause habe, kündigte der Anrufer einen Mitarbeiter an, der Geld und Schmuck bei ihr zu Hause abholen werde. Nur kurze Zeit später erschien der Abholer wie angekündigt bei der Rentnerin. Nachbarn wurden jedoch auf das Geschehen aufmerksam, sodass der Mann das Haus verließ, ohne Geld oder Schmuck mitzunehmen. Die Zeugen reagierten schnell und richtig und verständigten umgehend die Polizei. Dieser konnten sie eine Beschreibung des Mannes nennen. Bei ihren Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten der Dillenburger Polizei in Tatortnähe einen Mann an, auf den ebendiese Beschreibung zutraf. Er wurde vorläufig festgenommen. Es handelte sich um einen 38-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen. Da allerdings keine Haftgründe vorlagen, musste der 38-Jährige Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Freunde, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Wetzlar: Polizeistreife fasst Verdächtigen nach Einbruch

Als sie am Sonntag (24.05.2026) gegen 04:50 Uhr die Eingangstür eines Indoor-Spielplatzes in der Garbenheimer Straße aufschließen wollten, bemerkten die Betreiber einen Mann, der sich im Gebäude aufhielt. Dieser flüchtete daraufhin. Einer Streife der Polizeistation Wetzlar fiel im Zuge der Fahndungsmaßnahmen eine Person auf, auf die die Beschreibung der Zeugen zutraf. Die Beamten kontrollierten den Mann, einen 34-Jährigen aus Wetzlar, und fanden im Rahmen der Durchsuchung Beweismittel bei ihm auf. In der Nähe des Tatorts stellten die Polizisten zudem weitere Gegenstände sicher, die mit der Tat im Zusammenhang stehen. Sie brachten den 34-Jährigen zunächst zur Polizeistation. Wegen fehlender Haftgründe wurde der Wetzlarer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle sowie einer Durchsuchung seiner Wohnung am Mittag entlassen. Gegen ihn wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Haiger: Lkw streift Hausdach

Gegen 14:00 Uhr streifte am Mittwochmittag (20.05.2026) ein Lkw die Dachrinne eines Wohnhauses in der Seelbachstraße in Haigerseelbach. Der Lkw war in Richtung Haigerseelbacher Straße unterwegs und bog nach links in diese ein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg zu melden (Tel.: 02771 9070).

Herborn: Streit zwischen Autofahrer und Radfahrer - Zeugen gesucht

In der Burger Landstraße in Burg kam es am Sonntagvormittag (24.05.2026) gegen 11:15 Uhr in Höhe des Lidl-Einkaufsmarktes zu einem verbalen Streit zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines lilafarbenen 1er BMW, der zum Teil auf einem Radweg hielt. Als der Radfahrer seine Fahrt auf dem Radweg in Richtung Herborn fortsetzte, fuhr der BMW-Fahrer auf der Straße neben dem Fahrradfahrer her. Hierbei soll der BMW teilweise auch auf den Radweg in Richtung des Radlers gefahren sein. Während der Fahrt kam es zu einem weiteren Wortgefecht. Erst in Höhe des Renault Autohauses trennten sich die Wege. Die Polizeistation Herborn sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und Angaben machen können (Tel.: 02772 47050).

Siegbach: Im Vorbeifahren touchiert

Auf der L 3050 zwischen Eisemroth und Bicken kam es Dienstagmorgen (26.05.2026) gegen 07:45 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autos, die sich in einer Kurve entgegenkamen. Beide Fahrzeuge, ein roter Ford Focus und ein gold-brauner SUV, touchierten sich leicht. Der SUV setzte seine Fahrt jedoch in Fahrtrichtung Eisemroth fort. Unfallzeugen werden gebeten sich unter Tel.: 02771 9070 an die Polizeistation Dillenburg zu wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell