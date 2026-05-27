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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Polizei stellt Verdächtige nach Einbruch in Pfarrheim + Spielautomat geknackt + Einbrecher verscheucht +

Giessen (ots)

Weimar: Polizei stellt Verdächtige nach Einbruch in Pfarrheim

In der Nacht zu Sonntag (24.05.2026) erhielt die Polizei Mitteilung über einen Einbruch in das Pfarrheim "Am Wiesengarten" in Niederwalgern. Die Täter waren zuvor gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. Im Inneren wurden sie gestört und flüchteten. Nur kurz nach der Mitteilung traf eine Streife der Polizeistation Marburg im Rahmen der Fahndung drei Personen an. Bei der Kontrolle der Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren ergab sich ein Tatverdacht. Die Verdächtigen mussten die Beamten daher zur Dienststelle begleiten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Sorgeberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern derweil noch an.

Biedenkopf: Spielautomat geknackt

Unbekannte verschafften sich am Dienstag (26.05.2026) zwischen 01:00 Uhr und 17:00 Uhr Zutritt zu einer Bar in der Schulstraße in Biedenkopf. Dort brachen sie einen Spielautomaten auf und entnahmen das Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Marburg zu melden (Tel.: 06421 4060).

Marburg: Einbrecher verscheucht

Gegen 01:45 Uhr drang ein Einbrecher am Mittwoch (27.05.2026) durch ein Fenster in ein Büro im Klinikum in der Rudolf-Bultmann-Straße ein. Der Täter durchsuchte den Raum. Als Mitarbeiter verdächtige Geräusche vernahmen und zu dem Büro liefen, flüchtete der Unbekannte durch das Fenster. Beute machte er nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter Tel.: 06421 4060 um Hinweise.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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