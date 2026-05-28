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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Kind von Roller erfasst - Zeugen gesucht! +

Giessen (ots)

Wetzlar: Kind von Roller erfasst - Zeugen gesucht!

Bereits am Sonntag, 10.05.2026 kam es in der Dammstraße in Niedergirmes zu einer Unfallflucht, bei der ein achtjähriges Kind leicht verletzt wurde. Gegen 16:40 Uhr befand sich das Kind auf dem Fußweg zwischen den beiden Sportplätzen der August-Bebel-Schule. Von hinten näherte sich ein schwarzer Roller mit weißem Kofferaufbau. Im Vorbeifahren streifte der Roller das Kind, das dadurch leichte Verletzungen am Bein davontrug. Besetzt war der Roller mit zwei jungen Männern. Einer trug einen Helm, der andere nicht. Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden jungen Männer auf dem Roller geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441 9180) zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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