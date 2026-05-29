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Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Werkzeuge bei Einbruch gestohlen + Übers Dach eingestiegen +

Giessen (ots)

Driedorf: Werkzeuge bei Einbruch gestohlen

Kurz nach Mitternacht stiegen Einbrecher am Donnerstag (28.05.2026) durch ein Fenster in ein Firmengebäude "Am Schützenhaus" in Driedorf-Mademühlen ein. Die Täter entwendeten verschiedene Werkzeuge. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Herborn in Verbindung zu setzen (Tel.: 02772 47050).

Wetzlar: Übers Dach eingestiegen

Über das Dach gelangten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (29.05.2026) gegen 00:45 Uhr "An der Kommandantur" in ein Geschäft für Tierbedarf. Sie durchsuchten das Geschäft, machten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch keine Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06441 9180 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

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Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

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