Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Durch Fenster eingestiegen + Polo überschlägt sich + In Reiterhof eingedrungen +

Giessen (ots)

Altenstadt: Durch Fenster eingestiegen

Nachdem ein Unbekannter mit dem Versuch eine Tür eines Restaurants in der Hanauer Straße aufzubrechen scheiterte, nutzte er ein gekipptes Fenster und stieg durch dieses ein. Der Täter durchwühlte mehrere Bereiche des Restaurants und ließ Bargeld mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (28.05.2026), 23:00 Uhr und Freitag (29.05.2026), 07:00 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden.

Büdingen: Polo überschlägt sich

Gegen 07:40 Uhr kam am Samstagmorgen (30.05.2026) ein mit drei Personen besetzter VW Polo bei Düdelsheim von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug war auf der B 521 aus Düdelsheim kommend in Fahrtrichtung Lindheim unterwegs. Es überschlug sich und kam in einem Acker zum Stehen. Der 26-jährige VW-Fahrer aus Büdingen wurde ebenso leicht verletzt wie auch seine 21 und 49 Jahre alten Beifahrerinnen. Alle drei Personen wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf über 5.000 EUR geschätzt.

Wölfersheim: In Reiterhof eingedrungen

Im Zeitraum von Freitag (29.05.2026), 21:00 Uhr bis Samstag (30.05.2026), 07:00 Uhr drangen Unbekannte in einen Reiterhof im Reiterweg in Wölfersheim ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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