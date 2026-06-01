Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Mutmaßliche Einbruchserie verursacht hohen Sachschaden + Einbrüche in Tierbedarfsgeschäfte

Giessen (ots)

(bs) Lollar: Einbruchserie verursacht hohen Sachschaden

Nach mindestens drei Einbrüchen am vergangenen Wochenende (30./31. Mai 2026) in Lollar geht die Polizei derzeit von einem möglichen Tatzusammenhang aus. Betroffen waren das Sportheim am Sportplatzweg 1, das Waldschwimmbad sowie die Schule in der Ostendstraße.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Sportheim und zum Café des Waldschwimmbads, indem sie Fenster einschlugen. Anschließend durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1.500 Euro.

Deutlich höher fällt der Schaden an der Schule aus: Zwar erbeuteten die Einbrecher dort lediglich einen geringen Geldbetrag sowie Getränke und Süßigkeiten, jedoch beschädigten oder zerstörten sie mehrere Türen und insgesamt neun Fenster. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf mindestens 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise:

Wer hat zwischen Samstagabend (30.5.2026), 21.30 Uhr, und Sonntagabend (31.5.2026), 18.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Sportheims beobachtet?

Wer kann Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen am Waldschwimmbad machen? Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (30.5.2026), 23 Uhr, und Sonntag (31.5.2026), 9 Uhr.

Wer hat im Umfeld der Schule in der Ostendstraße zwischen Samstag (30.5.2026),10 Uhr, und Sonntag (31.5.2026), 8 Uhr, verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten bemerkt?

Hinweise nimmt die Polizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

(bs) Gießen / Linden: Einbrüche in Tierbedarfsgeschäfte - Zeugen gesucht

Nach zwei Einbrüchen in Filialen eines Tierbedarfsgeschäfts in Gießen und Linden prüft die Polizei derzeit auch in diesen Fällen einen möglichen Tatzusammenhang.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen im Schiffenberger Weg in Gießen sowie im Max-Eyth-Weg in Linden. In beiden Fällen hatten es die Einbrecher auf die Tresore der Filialen abgesehen.

In Gießen überwanden die Täter zunächst einen etwa 2,5 Meter hohen Zaun, drangen anschließend in das Gebäude ein und entwendeten aus einem Tresor im Büro einen hohen vierstelligen Geldbetrag. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag (30.5.2026), 20 Uhr, und Montag (1.6.2026), etwa 6 Uhr.

Auch in Linden öffneten die Täter einen Tresor und stahlen daraus ebenfalls einen vierstelligen Geldbetrag. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Samstag (30.5.2026), 18 Uhr, und Montag (1.6.2026), 9 Uhr. Die Täter erbeuteten insgesamt rund 13.000 Euro.

Zeugen, die zu den genannten Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

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