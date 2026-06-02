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Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Von der Straße abgekommen und geflüchtet + Unfallflucht durch weißen Skoda +

Giessen (ots)

Biedenkopf: Von der Straße abgekommen und geflüchtet

Gegen 01:30 Uhr ereignete sich am Samstag (30.05.2026) in der Dexbacher Straße in Biedenkopf ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher anschließend mit seinem Fahrzeug flüchtete. Der Unfallfahrer war mit seinem Gefährt in Richtung der Straße "Am Eschenberg" unterwegs. An der Kreuzung zur Straße "Auf dem Radeköppel" verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einer Leuchtreklame, fuhr mehrere Meter über eine Wiese und prallte anschließend gegen einen Bauzaun. Danach rangierte der Verursacher des Unfalls mit seinem Fahrzeug und fuhr davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf ein Fahrzeug geben können, das entsprechende Beschädigungen an der Fahrzeugfront aufweist, können sich unter Tel.: 06461 92950 mit der Polizeistation Biedenkopf in Verbindung setzen.

Weimar: Unfallflucht durch weißen Skoda

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Herborner Straße in Niederweimar kam es am Mittwochmorgen (27.05.2026) gegen 09:45 Uhr zu einer Unfallflucht. Während eines Parkvorgangs touchierte ein älterer Mann mit seinem weißen Skoda, eventuell Modell Elroq oder Enyaq, einen grauen Audi A3 Sportback, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Der gesuchte Skoda müsste im hinteren Bereich der Beifahrerseite beschädigt sein. Die Unfallfluchtermittler der Marburger Polizeistation fragen daher: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem älteren Mann mit dem weißen Skoda machen? Wem ist ein Skoda bekannt, der eine Unfallbeschädigung an der Beifahrerseite aufweist. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06421 4060 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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